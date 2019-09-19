Кокорин и Мамаев намерены посетить суд по УДО Протасовицкого

Теги александр кокоринпавел мамаевзенит санкт-петербургкраснодар

Кокорин и Мамаев намерены посетить суд по УДО Протасовицкого
Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, который является фигурантом дела нападающего "Зенита" Александра Кокориных и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявила, что футболисты намерены приехать в суд, на котором будет рассматриваться возможность выхода ее подзащитного на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.

"Кокорин и Мамаев собираются приехать поддержать Протасовицкого", – приводят слова Прилипко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Протасовицкому могут отказать в УДО, так как у него имеются три непогашенных взыскания.

Напомним, что в октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году 5 месяцев колонии общего режима, братья Кокорины - 1 год 6 месяцев. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Не пропустите: Кокорин отметил выход на свободу в ресторане, заплатив почти тысячу долларов. | http://soccernews.ru
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