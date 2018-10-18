Кокорин и Мамаев не будут лично присутствовать на ближайшем заседании Мосгорсуда

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не будут лично присутствовать на ближайшем заседании Московского городского суда.

Как сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, футболисты примут участие в заседании по видеосвязи, при этом находясь в следственном изоляторе.

Напомним, что в пятницу, 19 октября, суд должен рассмотреть апелляцию на арест Кокорина и Мамаева.

Параллельно футболисты, которые уже неделю находятся за решеткой, добиваются перевода из СИЗО под домашний арест.

Не пропустите: Боярский о наказании Кокорина и Мамаева: "Отобрать у них всё, что только возможно, но только не футбол". | http://soccernews.ru