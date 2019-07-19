Кокорин и Мамаев не приняли участие в шахматном турнире среди заключенных

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Кокорин и Мамаев не приняли участие в шахматном турнире среди заключенных

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин не приняли участие в шахматном турнире среди заключенных, сообщает "Р-Спорт".

По сведениям издания, соревнование состоялось в колонии в Белгородской области. В нем участвовали две команды по пять человек. Всего в общероссийской акции массовой игры в шахматы приняло участие более 20 тысяч участников в более чем 700 учреждениях.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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