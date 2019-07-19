Кокорин и Мамаев не приняли участие в шахматном турнире среди заключенных
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин не приняли участие в шахматном турнире среди заключенных, сообщает "Р-Спорт".
По сведениям издания, соревнование состоялось в колонии в Белгородской области. В нем участвовали две команды по пять человек. Всего в общероссийской акции массовой игры в шахматы приняло участие более 20 тысяч участников в более чем 700 учреждениях.
Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.
Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Не пропустите: Во ФСИН прокомментировали видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии. | http://soccernews.ru
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|Спартак Москва
|1
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|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Рубин
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|0
|12
|Оренбург
|1
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Краснодар
|1
|0
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
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|ЦСКА Москва
|1
|0