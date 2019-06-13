Кокорин и Мамаев обратились к суду во время рассмотрения жалобы на приговор

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Кокорин и Мамаев обратились к суду во время рассмотрения жалобы на приговор

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

В ходе заседания футболисты обратились к суду.

"Мы просим от судебной коллегии справедливости. Хотелось бы, чтобы вы разобрались во всём, основываясь на уголовном кодексе. Просим справедливости", - сказал Кокорин.

"Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Всё происходящее - это позор. Уверен на 1000 процентов, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу", - добавил Мамаев.

Напомним, что в октябре прошлого года фигуранты дела поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

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