Кокорин и Мамаев оценили качество футбольного поля в колонии

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявили, что они довольны качеством футбольного поля в белгородской колонии, где они отбывают наказание.

"Вышли на таких эмоциях на поле, что остановиться не могли. Играли полтора часа вообще без остановки", - сказал Мамаев в интервью для программы "Вести недели".

"Огромное чудо, что здесь есть поле. Оно не во всех колониях бывает. Я был в восторге. Понятно, что стадион не огромного масштаба. Но поле такого качества и спортивный городок", - добавил Кокорин.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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