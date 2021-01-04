Кокорин и Мамаев отдыхают вместе в Дубае
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев находятся в отпуске в Дубае.
Судя по опубликованным фото, футболисты приехали в ОАЭ вместе со своими женами и детьми.
В частности, две семьи посетили известный парк развлечений Legoland.
В текущем сезоне 29-летний Кокорин забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в 10 играх. 32-летний Мамаев отличился 2 голами и 1 результативной передачей в 9 матчах.
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