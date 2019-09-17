Кокорин и Мамаев отметили свое освобождение

Супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана поделилась фото своего мужа и Александра Кокорина после выхода из колонии.

Фото с подписью "Домой" можно найти в инстаграме Аланы. Футболисты изображены сидящие рядом в машине, однако вместо алкоголя они предпочли колу.

Напомним, что ранее сегодня Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл вышли из колонии по УДО.

Также стало известно, что накануне выхода Кокорин подписал контракт с "Зенитом".

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