Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение перейти в "Ахмат"

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Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение перейти в "Ахмат"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отреагировали на заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, пригласившего обоих футболистов выступать за "Ахмат".

"Хотелось бы сказать в первую очередь то, что большое спасибо ему. В принципе он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Таких людей было очень мало, но такие заявления громкие, в принципе нужно иметь чёткую позицию и такое мужское слово. Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут - так и сделаем", - сказал Кокорин

"Я только тоже могу присоединиться к Саше, слова благодарности. Я за первые месяцы нашего ареста встретил только, по-моему, двух руководителей клубов, которые сразу сказали о готовности в случае чего. Это Кадыров и президент "Урала" Иванов. Всё. Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять. В любом случае спасибо им за поддержку всем, но отталкиваться будем, Саша правильно сказал, от своих клубов. Дальше уже видно будет", - добавил Мамаев

Напомним, что контракт Кокорина с "Зенитом" истёк 30 июня и он стал свободным агентом, впрочем, клуб рассматривает вариант с продлением соглашения.

Договор Мамаева с "Краснодаром" рассчитан до 31 декабря 2019 года, но "быки" твёрдо намерены прекратить сотрудничество с игроком досрочно.

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