Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест

Теги александр кокоринпавел мамаев

Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подали прошение о переводе из следственного изолятора "Бутырка" под домашний арест.

"Они подали прошение на домашний арест. Возможно, что будет принято соответствующее решение" - цитирует уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву российские СМИ.

Напомним, что суд принял решение об аресте Кокорина и Мамаева до 8 декабря. Футболисты обвиняются в избиении нескольких человек. По некоторым данным, им грозит до семи лет тюремного заключения.

Не пропустите: Адвокат Пака опроверг информацию о том, что его клиент готов идти на примирение с Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов