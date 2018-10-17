Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подали прошение о переводе из следственного изолятора "Бутырка" под домашний арест.

"Они подали прошение на домашний арест. Возможно, что будет принято соответствующее решение" - цитирует уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву российские СМИ.

Напомним, что суд принял решение об аресте Кокорина и Мамаева до 8 декабря. Футболисты обвиняются в избиении нескольких человек. По некоторым данным, им грозит до семи лет тюремного заключения.

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