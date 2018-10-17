Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест
Форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подали прошение о переводе из следственного изолятора "Бутырка" под домашний арест.
"Они подали прошение на домашний арест. Возможно, что будет принято соответствующее решение" - цитирует уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву российские СМИ.
Напомним, что суд принял решение об аресте Кокорина и Мамаева до 8 декабря. Футболисты обвиняются в избиении нескольких человек. По некоторым данным, им грозит до семи лет тюремного заключения.
Не пропустите: Адвокат Пака опроверг информацию о том, что его клиент готов идти на примирение с Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"
-
"Арсенал" обыграл "Челси" в 23 туре АПЛ и сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов до 3 баллов
-
Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги
-
"Атлетико" разгромил худшую команду Примеры
-
ПСЖ деклассировал "Генгам" благодаря хет-трикам Мбаппе и Кавани
Лента новостей
-
Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"
-
"Кардифф" объявил о переходе трансферной цели "Реала"
-
"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"
-
"Арсенал" обыграл "Челси" в 23 туре АПЛ и сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов до 3 баллов
-
Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги
-
"Атлетико" разгромил худшую команду Примеры
-
Кавани отметился очередным достижением в составе ПСЖ
-
ПСЖ потерял основного игрока в феерическом матче с "Генгамом"
-
Кавани и Мбаппе повторили рекорд Лиги 1 40-летней давности
-
Солари высказался после победы "Реала" в матче против "Севильи"
-
Безумие: Клопп ярко прокомментировал невероятную победу "Ливерпуля" в матче с "Кристал Пэлас"
-
ПСЖ деклассировал "Генгам" благодаря хет-трикам Мбаппе и Кавани
-
Салах забил 50-й гол в АПЛ, только три игрока сделали это быстрее египтянина
-
"Уэска" - "Атлетико": видеотрансляция дуэли испанских Давида и Голиафа
-
Серхио Рамос провёл юбилейный матч в Ла Лиге
-
"Реал" – "Севилья" - 2:0 (видеообзор)
-
"Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
-
"Рома" – "Торино" - 3:2 (видеообзор)
-
Мадридский "Реал", благодаря голам Каземиро и Модрича, дожал "Севилью" в рамках 20 тура Ла Лиги
-
"Ливерпуль" в меньшинстве обыграл "Кристал Пэлас", "МЮ" сильнее "Брайтона" и другие результаты 23-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10