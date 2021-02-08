Кокорин и Мамаев подали жалобу на решение суда
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина - брата нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, сообщил, что его подопечный и остальные фигуранты дела подали кассационные жалобы на решение суда.
"Жалобы направили почтой (сейчас только такой порядок из-за ограничений) в прошлый четверг. Вот-вот поступят в суд, будет назначено заседание суда Кассационной инстанции", – приводит слова Барика "Спорт-Экспресс".
Футболисты намерены оспорить решение суда, который осудил их по статье хулиганство. В 2019 году братья Кокорины и Мамаев вышли из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17