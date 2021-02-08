Кокорин и Мамаев подали жалобу на решение суда

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина - брата нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, сообщил, что его подопечный и остальные фигуранты дела подали кассационные жалобы на решение суда.

"Жалобы направили почтой (сейчас только такой порядок из-за ограничений) в прошлый четверг. Вот-вот поступят в суд, будет назначено заседание суда Кассационной инстанции", – приводит слова Барика "Спорт-Экспресс".

Футболисты намерены оспорить решение суда, который осудил их по статье хулиганство. В 2019 году братья Кокорины и Мамаев вышли из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

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