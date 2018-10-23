Кокорин и Мамаев получили возможность тренироваться

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получили возможность тренироваться.

"Сегодня Кокорин и Мамаев начали заниматься в спортивном зале. Это небольшое помещение, сделанное из обычных камер изолятора. Камеры футболистов расположены неподалеку от него, буквально в нескольких десятках метров. Думаю, Кокорин и Мамаев смогут часто тренироваться. Им повезло, что территориально они находятся близко, потому что часто поступают жалобы от людей, которые ждут по несколько недель, а то и месяцев, когда их выведут в спортзал. Помещенные же в камеры спецблока говорят, что их вообще туда не пускают" - сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Напомним, что Кокорин и Мамаев помещены под стражу до 8 декабря за избиение нескольких человек. Против них возбуждены уголовные дела по статьям "побои" и "хулиганство". Спортсменам грозит до семи лет тюремного заключения.

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