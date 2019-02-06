Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке

Сегодня, 6 февраля, Тверской районный суд Москвы примет решение о продлении ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Футболистов привезли на заседание суда в автозаке. Соответствующее видео опубликовало издание "Спорт-Экспресс".

Начало заседания - в 12:00 по московскому времени. Если суд удовлетворит ходатайство следствия, то спортсмены останутся под арестом до 8 апреля.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО.

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