Кокорин и Мамаев прибыли в суд на оглашение приговора

Сегодня, 8 мая, состоится оглашение приговора нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара"Павела Мамаева.

Подсудимых доставили в Пресненский районный суд Москвы.

У футболистов не было при себе большого количества вещей. Оглашение приговора начнется в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что прокурор требует Кокорину год и 6 месяцев колонии, а Мамаеву - год и 5 месяцев.

По последнему решению суда футболистам продлили содержание в СИЗО до 25 сентября.

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