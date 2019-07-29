Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал, чем питаются в колонии. Об этом сообщает "МК".
"В "Бутырке" мы почти не ели то, что разносили, потому что там можно платные горячие обеды заказывать, передачки там есть. Так что всего хватало. Зачем там было "баланду" хлебать? Тут по-другому. Мы ходим в столовую со всеми. В ларьке покупаем кое-что - так, на перекус", - сказал Мамаев.
"А почему ты про пельмени не рассказываешь? Тут прекрасные пельмени можно в "столе заказов" приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали еще кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули", - сказал Кокорин.
Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.
Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Не пропустите: Стали известны точные даты выхода из колонии Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
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|3
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|3
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|3
|4
|11
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|3
|3
|12
|Крылья Советов
|3
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|3
|3
|14
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|2
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|3
|0