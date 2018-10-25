Кокорин и Мамаев сыграют за команду фракции ЛДПР

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Кокорин и Мамаев сыграют за команду фракции ЛДПР

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сыграют за футбольную команду фракции ЛДПР, об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

"Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам в будущем побеждать на футбольном поле" - сказал Жириновский.

Стоит отметить, что делегация ЛДПР посетила футболистов в СИЗО "Бутырка".

Напомним, что Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря за избиение нескольких человек. Им грозит до семи лет тюремного заключения.

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