Кокорин и Мамаев уехали вместе после матча "Спартак" - "Ростов" (видео)

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев вместе уехали со стадиона после окончания матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между "красно-белыми" и ростовчанами.

Встреча закончилась победой ростовского клуба со счетом 1:0, а единственный гол в середине первого тайма забил Мамаев.

Кокорин и Мамаев дружат на протяжении многих лет. Осенью 2018 года футболисты вместе с друзьями устроили две драки в Москве. Зачинщиков драк приговорили к тюремному заключению сроком около года.

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