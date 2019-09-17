Кокорин и Мамаев вышли на свободу

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Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию в Алексеевке.

Напомним, что Кокорин был приговорен судом к 1 году и 6 месяцам заключения, а Мамаев - к 1 году и 5 месяцам. Однако футболисты были выпущены на свободу по УДО.

Также колонию покинул брат Кокорина Кирилл, а вот четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий все еще остается в заключении.

Кокорин и Мамаев были осуждены из-за двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали три человека.

Кокорин в настоящее время является свободным агентом, а контракт Мамаева с "Краснодаром" действует до до конца года, однако клуб желает его расторгнуть.

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