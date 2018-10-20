Кокорин и Мамаев заработали солидную сумму с момента пребывания в СИЗО
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заработали более 10,5 миллиона рублей с момента перевода в СИЗО.
Как информирует RT, ежегодная зарплата Кокорина по контракту без учета бонусов и штрафов составляет 252 миллиона рублей, а Мамаева – 180 миллионов рублей (исходя из курса 75 рублей за один евро).
Так как клубы после заключения футболистов под стражу не сообщали о применении дисциплинарных санкций по отношению к ним, за девять дней пребывания в заключении они в сумме заработали 10,54 миллиона рублей.
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|Урал
|17
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|17
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|16
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|17
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|17
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