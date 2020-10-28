Кокорин и Соболев посетили матч ФНЛ

Нападающие московского "Спартака" Александр Кокорин и Александр Соболев побывали на матче 18-го тура Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "Чайка" - 1:2.

Стоит отметить, что за "Чайку" играет Алан Чочиев, который является другом Кокорина. Ранее форварды "красно-белых" приходили на Кубка России "Велес" - "Балтика". За последнюю в тот момент выступал Чочиев.

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Кокорина один забитый мяч и две голевые передачи в шести поединках.

Не пропустите: В "Спартаке" сообщили о состоянии Джикии и сроках восстановления Соболева. | http://soccernews.ru