Кокорин использует защитные маски из крокодиловой кожи стоимостью 30 тысяч рублей

Теги фк сочиалександр кокорин

Кокорин использует защитные маски из крокодиловой кожи стоимостью 30 тысяч рублей

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин опубликовал в инстаграме новые фотографии.

На одном из снимков футболист позирует в защитной маске из крокодиловой кожи. Сообщается, что у него как минимум два таких изделия, стоимость каждого составляет 30 тысяч рублей.

Маски изготавливаются под заказ в элитном ателье Москвы. Помимо Кокорина ими пользуются реперы Баста и Тимати, а также многие другие знаменитости.

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