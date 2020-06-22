Кокорин использует защитные маски из крокодиловой кожи стоимостью 30 тысяч рублей

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин опубликовал в инстаграме новые фотографии.

На одном из снимков футболист позирует в защитной маске из крокодиловой кожи. Сообщается, что у него как минимум два таких изделия, стоимость каждого составляет 30 тысяч рублей.

Маски изготавливаются под заказ в элитном ателье Москвы. Помимо Кокорина ими пользуются реперы Баста и Тимати, а также многие другие знаменитости.

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