Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к болельщикам с открытым письмом, которое он написал из СИЗО. В скором времени футболист будет этапирован в колонию общего режима, где проведет оставшийся ему по приговору срок.
"Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации. Спасибо Вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма, за то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.
В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное - это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжу тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и за отношение ко мне.
До скорой встречи, Ваш Александр", - написал Кокорин.
Напомним, что 8 октября прошлого года полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
За это суд города Москвы приговорил братьев Кокориных к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев.
Не пропустите: Кокорин попросил поместить его в одну колонию с братом Кириллом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20