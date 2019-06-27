Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам



Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к болельщикам с открытым письмом, которое он написал из СИЗО. В скором времени футболист будет этапирован в колонию общего режима, где проведет оставшийся ему по приговору срок.

"Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации. Спасибо Вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма, за то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.

В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное - это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжу тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и за отношение ко мне.

До скорой встречи, Ваш Александр", - написал Кокорин.

Напомним, что 8 октября прошлого года полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это суд города Москвы приговорил братьев Кокориных к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев.

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