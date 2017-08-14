Кокорин: "Крестики не ставлю, кому забил, но счастлив, что приношу команде пользу"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал матч против "Ахмата" (4:0).

"Очень счастливы. Очередной хороший матч, много забитых голов, полный стадион. После того как на стадионе поменяли газон, принципиально было здесь обыграть "Ахмат", но сейчас со всеми принципиальные игры. Не зря у "Зенита" было такое сильное усиление, не чтобы мы играли на удержание счета, не на 1:0.

В первые 15 минут сегодня было тревожно, но потом собрались и забили. "Ахмат" не слабый, просто у нас пошла игра. "Ахмат" пока самый грубый клуб лиги. Про бомбардирскую гонку еще рано говорить. Главное, что сейчас получается забивать, и команда выигрывает. Крестики не ставлю, кому забил, но счастлив, что приношу команде пользу" - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Зенит" - "Ахмат". | http://soccernews.ru