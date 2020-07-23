Кокорин лайкнул сексуальное фото девушки Роналду

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Кокорин лайкнул сексуальное фото девушки Роналду

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась сексуальной фотографией в полупрозрачном боди.

"Счастье вашей жизни зависит от качества мыслей", - написала Джорджина на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что фотографию лайкнул нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который выступает за "Сочи" на правах аренды.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённые суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.

Не пропустите: Роналду отреагировал на фото Джорджины в купальнике. | http://soccernews.ru
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