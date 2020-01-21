Кокорин летом станет свободным агентом

Нападающий Александр Кокорин больше не будет выступать за питерский "Зенит", утверждает телеграм-канал "НЕНОБЕЛЬ".

По информации источника, летом 28-летний футболист получит статус свободного агента и будет искать себе новый клуб.

Также сообщается, что для тренерского штаба и менеджмента "сине-бело-голубых" это решение стало неожиданным.

Напомним, что сегодня стало известно об уходе форварда в аренду в "Сочи" до конца текущего сезона.

Кокорин выступал за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Дик Адвокат расстроился из-за перехода Кокорина в "Сочи". | http://soccernews.ru