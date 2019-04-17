Кокорин, Мамаев и другие фигуранты дела выступили в суде
Сегодня, 17 апреля, в Мосгорсуде проходит слушание, на котором рассматривается апелляция по поводу меры пресечения нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.
В ходе судебного заседания выступили все фигуранты уголовного дела.
"На протяжении шести месяцев мы просим изменения меры пресечения. Те доводы, которые мы приводили, подтверждаются материалами дела, поэтому просим изменить меру пресечения на любую другую - не содержание под стражей", - сказал Кокорин-старший.
"Не понимаю, как в 19 лет могу повлиять на судейские решения, если прокурор ходит с охранниками, и куда я могу убежать, если начал учиться в России. Все наши защитники сказали правду и говорят это уже на протяжении шести месяцев. Не знаю, что добавить. Мне 19 лет, и я впервые попал в такую ситуацию. Мне бы хотелось видеть будущее, но хорошего мало в этой ситуации. Адвокаты выступают два часа, потом две минуты прокурора - и решение в пользу прокурора", - добавил Кокорин-младший.
"Поддерживаю доводы своего защитника. От себя хотел бы сказать, что в этой ситуации хочется обратиться к суду и прокуратуре: надо избирать адекватную меру пресечения. Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не опасные преступники, чтобы оставлять такую меру пресечения. Здравый смысл должен победить. То, что заявляла прокуратура, идёт вопреки словам нашего президента и государства, поэтому прошу изменить меру пресечения", - заявил Мамаев.
"Обвинение основано на вымышленных фактах, которых не было, как вы видим по заседаниям. Прошу подойти объективно и избрать другую меру пресечения - как мне, так и другим. Согласен с нашими защитниками в очередной раз. Это правда, так и есть. Хочу заострить внимание суда, что на фоне многочисленных положительных характеристик у нас есть ещё и свои малолетние дети, и это звучит между строк. Дети ни в чём не виноваты, а несправедливым, как мне кажется, решением их лишили возможности контакта с нами и полноценного развития. Надеюсь, что справедливость в нашей стране есть", - подчеркнул Протасовицкий.
Напомним, что суд продлил арест всех фигурантов дела до 25 сентября.
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