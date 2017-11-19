Кокорин: "Матч против "Спартака" выходит сейчас на первый план"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассуждает о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России против "Спартака".

"На 100 процентов матч против "Спартака" выходит сейчас на первый план. Некоторые футболисты, возможно, получат отдых во встрече с "Вардаром". Задачу в Лиге Европы мы выполнили, но это не значит, что мы не будем стараться. Может быть, выйдут ребята, которые получали меньше игрового времени. Мы держим в уме "Спартак", - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября и начнется в 19.30 мск.

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