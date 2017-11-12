Кокорин: "Месси всегда играет почти пешком"

Теги александр кокоринлионель мессиаргентинароссия

Кокорин: "Месси всегда играет почти пешком"Форвард сборной России Александр Кокорин прокомментировал игру капитана аргентинцев Лионеля Месси в очном товарищеском матче их команд.

"Месси особо не напрягался? Он всегда играет почти пешком. Ему не надо бегать - вся острота все равно идет именно от него", - приводит слова 26-летнего нападающего sports.ru.

Напомним, Мутко высказался о критике в адрес "Лужников". | soccernews.ru

комментарии
Андрей

чмошник а почему ты стоял на месте позорник

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