Кокорин: "Месси всегда играет почти пешком"

Форвард сборной России Александр Кокорин прокомментировал игру капитана аргентинцев Лионеля Месси в очном товарищеском матче их команд.

"Месси особо не напрягался? Он всегда играет почти пешком. Ему не надо бегать - вся острота все равно идет именно от него", - приводит слова 26-летнего нападающего sports.ru.

Напомним, Мутко высказался о критике в адрес "Лужников". | soccernews.ru