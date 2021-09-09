Кокорин: "Мне было очень тяжело в России"

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин посетовал на трудную жизнь в России из-за публичности.

"Мне было очень тяжело быть известным в России. Стоило допустить маленькую ошибку, и это всякий раз обсуждалось. Это была серьёзная проблема. Ты сам можешь считать, что поступаешь правильно, но другие могут тебя осудить или думать, что это что-то плохое.

Футболистам нужно дважды подумать, прежде чем что-то делать. Да, мы такие же люди, как и все, но я думаю, что, будучи профессиональным футболистом, понимаешь такие вещи", - цитирует 30-летнего россиянина официальный сайт "фиалок".

Напомним, что Кокорин выступает за "Фиорентину" с января этого года, сыграл 4 матча, результативными действиями не отличался.

В текущем сезоне нападающий на поле ещё не выходил.

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