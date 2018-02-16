Кокорин: "Мне нечего сказать, скажу после домашнего матча"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин был немногословен после поражения от "Селтика" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мне нечего сказать. Скажу после домашнего матча" - заявил Кокорин.

Напомним, что "Зенит" уступил "Селтику" со счётом 0:1. Ответный матч состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.

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