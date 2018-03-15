Кокорин мог получить травму крестообразных связок колена

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Кокорин мог получить травму крестообразных связок колена
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг" (1:1).

Футболист травмирован колено в самом начале встрече. По предварительным прогнозам, у форварда подозрение на разрыв крестообразных связок правого колена.

В ближайшее время он пройдет медицинское обследование.

Если диагноз подтвердится, то Кокорину предстоит операция и восстановление после нее сроком в 6-7 месяцев.

Не пропустите: Кокорин получил травму колена в матче с "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru

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