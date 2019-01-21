Кокорин мощно ответил на письмо фаната

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин написал болельщику письмо, в котором заявил, что не обращает внимания на мнение людей.

"Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого.

Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.

"Зенит" - чемпион. Кокорин", - написал игрок.

Напомним, что Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО по обвинению в избиении трех человек в Москве. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Срок их содержания под стражей продлится до 8 февраля.

Не пропустите: Адвокат рассказал, сыграет ли брат Кокорина в футбольном матче в СИЗО. | http://soccernews.ru