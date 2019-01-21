Кокорин мощно ответил на письмо фаната
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин написал болельщику письмо, в котором заявил, что не обращает внимания на мнение людей.
"Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого.
Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.
"Зенит" - чемпион. Кокорин", - написал игрок.
Напомним, что Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО по обвинению в избиении трех человек в Москве. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Срок их содержания под стражей продлится до 8 февраля.
Не пропустите: Адвокат рассказал, сыграет ли брат Кокорина в футбольном матче в СИЗО. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10