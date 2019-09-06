Кокорин может быть дозаявлен "Зенитом" до 3 октября

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорин может быть дозаявлен "Зенитом" до 3 октября

Сегодня, 6 сентября, стало известно, что Александра Кокорина выпустят условно досрочно. Отметим, что любой клуб РПЛ может его заявить до 3 октября. Об этом сообщает RT.

"Согласно ст. 14 Регламента РФС по статусу и переходам футболистов, регистрация может производиться лишь в один из двух регистрационных периодов в течение спортивного сезона.

В случае истечения срока действия трудового договора или его расторжения в течение соответствующего регистрационного периода у футболиста есть 30 календарных дней после окончания соответствующего регистрационного периода", - сообщает пресс-служба РПЛ.

Напомним, что осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

За содеянное суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Не пропустите: Жена Кокорина уехала на море в преддверии слушания об условно-досрочном освобождении мужа. | http://soccernews.ru
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