Кокорин может остаться в "Фиорентине"

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Кокорин может остаться в "Фиорентине"

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин имеет шансы продолжить выступать за итальянский клуб.

По информации Fiorentina News, у "фиалок" есть три сценария касательно будущего 30-летнего футболиста.

Приоритет - продать форварда в Россию в ближайшие восемь дней. Наиболее вероятный вариант - расторжение контракта. Также рассматривается возможность оставить игрока до лета.

В текущем сезоне Кокорин сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Названа причина неучастия Кокорина в матче со "Специей". | http://soccernews.ru
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