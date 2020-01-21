Кокорин может остаться в "Зените"

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Кокорин может остаться в "Зените"

Переход нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи" может не состояться, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, главный тренер петербургского клуба Сергей Семак рассчитывает на футболиста и не хочет с ним расставаться. Сам Кокорин в данный момент находится на сборе клуба в Катаре и даже не в курсе, что он переходит в "Сочи" на правах аренды.

Ранее сообщалось, что сочинский клуб арендовал футболиста до конца сезона-2019/2020.

Напомним, что 28-летний Кокорин более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

Не пропустите: В окружении Кокорина высказались о переходе форварда в "Сочи". | http://soccernews.ru
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