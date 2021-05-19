Кокорин может перейти в "Кальяри"

Теги кальярифиорентинаалександр кокорин

Кокорин может перейти в "Кальяри"Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercatoweb, "Фиорентина" хочет приобрести вратаря "Кальяри" Алессио Краньо. Клуб из Сардинии оценивает своего голкипера в 20 миллионов евро.

Из-за этого "фиалки" готовы ключить в сделку российского нападающего Александра Кокорина и полузащитника Лоренцо Венути.

В текущем сезоне Серии А Кокорин сыграл в 3 матчах.

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