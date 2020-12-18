Кокорин может покинуть "Спартак"

СМИ узнали о возможном уходе нападающего Александра Кокорина из московского "Спартака".

По информации Sport24, футболист склоняется к тому, чтобы покинуть столичный клуб, и у него уже есть вариант продолжения карьеры в другой команде РПЛ.

Впрочем, окончательное решение о своём будущем 29-летний форвард ещё не принял. Он может остаться, если в ближайшее время свой пост покинет главный тренер Доменико Тедеско.

В текущем сезоне Кокорин сыграл за "Спартак" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его зарплата составляет 3 миллиона евро в год.

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