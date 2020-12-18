Кокорин может покинуть "Спартак"
СМИ узнали о возможном уходе нападающего Александра Кокорина из московского "Спартака".
По информации Sport24, футболист склоняется к тому, чтобы покинуть столичный клуб, и у него уже есть вариант продолжения карьеры в другой команде РПЛ.
Впрочем, окончательное решение о своём будущем 29-летний форвард ещё не принял. Он может остаться, если в ближайшее время свой пост покинет главный тренер Доменико Тедеско.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за "Спартак" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его зарплата составляет 3 миллиона евро в год.
Не пропустите: "Спартак" заставил Кокорина тренироваться до конца года. | http://soccernews.ru
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