Кокорин может потерять 1,4 миллиона евро из-за низкой результативности

Нападающему московского "Спартака" Александру Кокорину грозят финансовые потери, если он в этом сезоне забьёт менее 10 голов.

По информации "Матч ТВ", футболист не досчитается 30-40 процентов от суммы подъёмных в случае низкой результативности.

29-летнему форварду, по разным данным, заплатили от 2,5 до 3,5 миллионов евро, то есть при максимальном значении он лишится 1,4 миллиона.

Пока Кокорин забил только 2 гола в 10 матчах за "Спартак", также в его активе 2 ассиста.

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