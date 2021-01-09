Кокорин может потерять 1,4 миллиона евро из-за низкой результативности
Нападающему московского "Спартака" Александру Кокорину грозят финансовые потери, если он в этом сезоне забьёт менее 10 голов.
По информации "Матч ТВ", футболист не досчитается 30-40 процентов от суммы подъёмных в случае низкой результативности.
29-летнему форварду, по разным данным, заплатили от 2,5 до 3,5 миллионов евро, то есть при максимальном значении он лишится 1,4 миллиона.
Пока Кокорин забил только 2 гола в 10 матчах за "Спартак", также в его активе 2 ассиста.
Не пропустите: "Спартак" не получал от итальянских клубов предложений по Кокорину. | http://soccernews.ru
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