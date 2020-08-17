Кокорин может пропустить еще два матча РПЛ из-за травмы

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Кокорин может пропустить еще два матча РПЛ из-за травмы

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин, скорее всего, пропустит очередной матч РПЛ из-за травмы. Об этом сообщает Bobsoccer.

По данным источника, футболист точно не сыграет с "Уфой". Матч с "Локомотивом" пока под вопросом.

Напомним, форвард восстанавливается после повреждения икроножной мышцы

"Спартак" подписал Кокорина бесплатно, заключив с ним контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 23 августа на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:00 (мск).

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