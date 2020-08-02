Кокорин может совершить дебют за "Спартак" в матче с "Сочи"

Новичок "Спартака" Александр Кокорин высказался о своем скором дебюте за клуб.

"Если посмотреть на статистику, то я в хорошей форме. Доволен. Переход - это новая страница в жизни. Большой клуб. Жду с нетерпением дебюта. Так вышло, что в первом туре сыграем против "Сочи". Поэтому жду первый матч, чтобы ощутить себя с командой на поле", - заявил Кокорин.

Вторую часть прошлого сезона Кокорин провел в аренде в "Сочи". На его счету 7 голов в 10 играх.

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