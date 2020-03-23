Кокорин может стать полноценным игроком "Сочи"

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Кокорин может стать полноценным игроком "Сочи"

"Сочи" хочет подписать полноценный контракт с нападающим Александром Кокориным, который принадлежит "Зениту", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, владелец сочинского клуба Борис Ротенберг лично заинтересован в том, чтобы удержать футболиста.

Контракт форварда с "Зенитом" истекает летом 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

"Сочи" арендовал 29-летнего Кокорина в феврале. В нынешнем сезоне он провел за клуб четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Кокорин оценил свой дебют в "Сочи". | http://soccernews.ru

 
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