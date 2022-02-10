Кокорин может сыграть с "Аталантой" Миранчука
Фото твиттер "Фиорентины"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин готов принять участие в четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Аталанты".
30-летний россиянин включён в заявку "фиалок" на ближайшую игру, сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Кокорин сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.
"Аталанта" примет "Фиорентину" сегодня в 20:00 по московскому времени.
Не пропустите: Миранчук пропустит матч с "Фиорентиной" Кокорина. | http://soccernews.ru
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