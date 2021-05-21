Кокорин может сыграть в последнем матче "Фиорентины" в этом сезоне

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Кокорин может сыграть в последнем матче "Фиорентины" в этом сезоне

Фото твиттер Fantacalcio

Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини собирается дать шанс нападающему Александру Кокорину проявить себя на ближайших выходных.

По информации Fiorentina News, тренер намерен выпустить россиянина на поле в заключительном матче сезона - против "Кротоне".

Ожидается, что 30-летний форвард начнёт игру на скамейке запасных и впоследствии выйдет на замену.

Напомним, что из-за травмы Кокорин не играет с 3 марта. В составе "Фиорентины" он поучаствовал в 3 встречах.

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