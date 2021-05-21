Кокорин может сыграть в последнем матче "Фиорентины" в этом сезоне
Фото твиттер Fantacalcio
Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини собирается дать шанс нападающему Александру Кокорину проявить себя на ближайших выходных.
По информации Fiorentina News, тренер намерен выпустить россиянина на поле в заключительном матче сезона - против "Кротоне".
Ожидается, что 30-летний форвард начнёт игру на скамейке запасных и впоследствии выйдет на замену.
Напомним, что из-за травмы Кокорин не играет с 3 марта. В составе "Фиорентины" он поучаствовал в 3 встречах.
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