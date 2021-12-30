Кокорин может вернуться в Россию

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин может в ближайшее время вернуться в российскую премьер-лигу, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, в нападающем заинтересованы подмосковные "Химки". Также отмечается, что у Кокорина есть вариант с трансфером в клуб из ОАЭ.

Соглашение Кокорина с "фиалками" рассчитано до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле всего 4 раза, однако не сумел отличиться какими-либо голевыми действиями.

Также не пропустите: Калиниченко резко высказался о трансферной кампании "Спартака". | http://soccernews.ru