Кокорин может вернуться в Россию

Теги фиорентинаалександр кокоринхимки

Кокорин может вернуться в РоссиюРоссийский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин может в ближайшее время вернуться в российскую премьер-лигу, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, в нападающем заинтересованы подмосковные "Химки". Также отмечается, что у Кокорина есть вариант с трансфером в клуб из ОАЭ.

Соглашение Кокорина с "фиалками" рассчитано до июня 2024 года. 

В нынешнем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле всего 4 раза, однако не сумел отличиться какими-либо голевыми действиями.

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