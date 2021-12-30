Кокорин может вернуться в Россию
Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин может в ближайшее время вернуться в российскую премьер-лигу, сообщает издание Corriere dello Sport.
По информации источника, в нападающем заинтересованы подмосковные "Химки". Также отмечается, что у Кокорина есть вариант с трансфером в клуб из ОАЭ.
Соглашение Кокорина с "фиалками" рассчитано до июня 2024 года.
В нынешнем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле всего 4 раза, однако не сумел отличиться какими-либо голевыми действиями.
Также не пропустите: Калиниченко резко высказался о трансферной кампании "Спартака". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Лукаку поделился мнением о своем положении в "Челси"
-
Мората хочет уйти из "Ювентуса" как можно скорее. Игрока хочет "Барселона"
-
Кокорин может вернуться в Россию
-
Калиниченко резко высказался о трансферной кампании "Спартака"
-
Дэвид Бекхэм получит титул рыцаря
-
Лукаку высказался об уходе из "Интера"
-
Агент Языджи высказался об интересе ЦСКА
-
"Монако" уволит Ковача. Он уже отстранен от работы
-
Талант "Барселоны" отказался играть за Марокко из-за Испании
-
"Бавария" опубликовала фильм о 2021 году Роберта Левандовского (видео)
-
Президент УЕФА поделился мнением о чемпионате мира каждые два года
-
В "Реале" новый положительный и несколько отрицательных тестов на коронавирус
-
"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен форвардами в январе
-
Экс-звезда АПЛ раскритиковал Роналду
-
ЦСКА продлил контракты с молодыми талантами
-
"Приключения крота". "Шахтер" представил красочный новогодний мультфильм (видео)
-
Хавбек "Баварии" Кюизанс ответил на предложение перейти в ЦСКА
-
Конте высказался о будущем Льориса в "Тоттенхэме"
-
Мостовой отреагировал на переход Классена в "Спартак"
-
Ломовицкий сделал заявление после перехода из "Спартака" в "Рубин"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17