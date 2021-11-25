Кокорин может вернуться в Россию зимой

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболист в январе может перейти в один из российских или катарских клубов. Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно не рассчитывает на россиянина, поэтому клуб готов от него избавиться.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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