Кокорин может вернуться в "Сочи"

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Кокорин может вернуться в "Сочи"

"Фиорентина" все еще хочет избавиться от российского нападающего Александра Кокорина и может продать его в "Сович", сообщает издание Firenze Viola со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, "фиалки" не закрывают дверь для ухода россиянина в клуб из РПЛ.

Отмечается, что о разрыве контракта с Кокориным в "Фиорентине" даже не думают.

Напомним, что флорентийский клуб купил игрока у "Спартака" за 4.5 миллиона евро в январе 2021 года.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл в пяти матчах в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

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