Кокорин на 10 дней раньше вышел из отпуска: названа причина

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин намерен снизить свою травматичность в новом сезоне.

В связи с этим, как сообщает "СЭ", 30-летний футболист досрочно завершил свой летний отпуск и вернулся во Флоренцию на 10 дней раньше положенного срока.

На тренировочной базе "фиалок" россиянин собирается поработать над укреплением своих мышц.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он принял участие только в 4 матчах, пропустив большинство игр из-за травм.

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