Кокорин на сборах "Спартака" будет работать в общей группе

Форвард "Спартака" Александр Кокорин полностью восстановился от повреждения.

Таким образом, на первом сборе "Спартак" футболист будет заниматься в общей группе.

"Со здоровьем уже все в порядке. Саша хорошо себя чувствует, на первом сборе уже будет сразу тренироваться в общей группе", - заявил агент игрока Тимофей Бердышев.

Напомним, что первый сбор "Спартака" пройдет с 14 по 24 января в ОАЭ.

В текущем сезоне на счету Кокорина два гола и одна результативная передача в 10 играх.

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