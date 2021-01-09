Кокорин на сборах "Спартака" будет работать в общей группе
Форвард "Спартака" Александр Кокорин полностью восстановился от повреждения.
Таким образом, на первом сборе "Спартак" футболист будет заниматься в общей группе.
"Со здоровьем уже все в порядке. Саша хорошо себя чувствует, на первом сборе уже будет сразу тренироваться в общей группе", - заявил агент игрока Тимофей Бердышев.
Напомним, что первый сбор "Спартака" пройдет с 14 по 24 января в ОАЭ.
В текущем сезоне на счету Кокорина два гола и одна результативная передача в 10 играх.
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