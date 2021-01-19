Кокорин на сборах "Спартака" встретился с Кураньи

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Кокорин на сборах "Спартака" встретился с КураньиАлександр Кокорин, выступающий за московский "Спартак", на сборах команды встретился со своим старым знакомым по "Динамо" Кевином Кураньи. Экс-форвард "бело-голубых" разместил совместное фото. На нем Кокорин стоит в тапочках, что не осталось без внимания немца. 

"Симпатичные туфли, мой брат", — посмеялся Кураньи над россиянином.


"Спартак", в настоящее время, проводит свои зимние сборы в ОАЭ.

Стоит напомним, Кокорин и Кураньи вместе выступали за "Динамо" с 2010 по 2015 год.

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