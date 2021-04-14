Кокорин начал тренироваться с мячом

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Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин по-прежнему восстанавливается от повреждения бедра.

По сведениям Fiorentina News, 30-летний россиянин занимается по индивидуальной программе, однако уже приступил к тренировкам с мячом.

Напомним, что "Фиорентина" приобрела Кокорина минувшей зимой за 5 миллионов евро.

В составе "фиалок" игрок принял участие в трех играх.

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