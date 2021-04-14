Кокорин начал тренироваться с мячом

Теги фиорентинаалександр кокоринтравмы

Кокорин начал тренироваться с мячомФото "Матч ТВ"

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин по-прежнему восстанавливается от повреждения бедра.

По сведениям Fiorentina News, 30-летний россиянин занимается по индивидуальной программе, однако уже приступил к тренировкам с мячом.

Напомним, что "Фиорентина" приобрела Кокорина минувшей зимой за 5 миллионов евро.

В составе "фиалок" игрок принял участие в трех играх.

Читайте также: Кокорин, скорее всего, пропустит ближайший матч "Фиорентины". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Автобус "Реала" был атакован в Ливерпуле

Автобус "Реала" был атакован в Ливерпуле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов