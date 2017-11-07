Кокорин: "Нам уже повесили на шеи золотые медали, а тут пошли такие матчи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин считает, что постоянные разговоры о чемпионских амбициях команды привели к тому, что коллектив сбавил обороты.

"Не то чтобы лучше быть догоняющим. Просто все рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке. Все-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи. Может быть, хорошо, что это произошло в середине чемпионата, когда у нас есть время все исправить, - отметил футболист.

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